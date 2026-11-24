Sassari diventa crocevia del calcio giovanile del Mediterraneo, con due appuntamenti che uniscono Italia e Spagna e le scuole calcio sarde e catalane. Il 4 dicembre riparte YFE Youth Futbol Excahnce Program. È il progetto pensato, progettato e messo in campo da Academy Torres. Ospiteremo nelle nostre strutture le nostre affiliate catalane: Atlètic Segre, Sant Cugat FC, CE Mercantil e Gimnàstic Manresa.

Un unico campo, due scuole di calcio: istruttori sardi e catalani lavoreranno fianco a fianco per insegnare ai ragazzi le basi e le metodologie su cui costruire il loro futuro. Allenamenti condivisi, confronto tra tecnici e momenti di vita comune: il campo diventa una scuola, dove si gioca e si fa squadra con chi arriva dall'altra parte del mare.

Il 6 e 7 dicembre si svolgerà invece Insula Cup-Coppa del Mediterraneo che porterà a Sassari le migliori scuole calcio sarde per misurarsi con i vivai catalani, punti di riferimento nel mondo per metodologia e per numero di giovani arrivati nei grandi campionati. Sfide e amicizie tra culture diverse saranno protagoniste allo Stadio Vanni Sanna e nelle strutture di Latte Dolce, per fare di Sassari la capitale delle scuole calcio del Mediterraneo. Insula Cup è un torneo internazionale di calcio giovanile categoria U13, con 12 squadre e 250 ragazzi da Italia, Spagna e Andorra.