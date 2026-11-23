Sino allo scorso maggio l'Olbia giocava in Serie D dopo aver disputato in passato tantissime stagioni in Serie C. Lo scorso maggio il fallimento, la fondazione di una nuova società con l'iscrizione alla Seconda categoria.

Si era sperato nell'inizio del rilancio. Purtroppo non è stato finora così, con l'Olbia calcio, addirittura ultima del girone H con un solo punto punto conquistato in otto gare (sette sconfitte, un pari, appena nove gol segnati e 22 subiti).

Così si rischia la Terza categoria. Davvero impensabile per una città che ha vissuto ben altri fasti a livello regionale e nazionale. Nello stesso girone H la classifica vede al primo posto il Palau e il Porto San Paolo con 22 punti.

Il Porto Cervo insegue a 21 punti, il Siniscola Montabo con 17. In coda l'Olbia è ultima, preceduta dal Berchidda con tre punti e dalla Budonese con quattro.