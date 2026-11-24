Domani 25 novembre si giocano le semifinali di ritorno della Coppa Italia regionale di Eccellenza, e ne usciranno le due finaliste.

Santa Teresa Gallura – Alghero (ore 14.30)

Le due società si sono accordate per anticipare il fischio d'inizio alle 14.30. L'Alghero arriva a Santa Teresa Gallura con il 2-0 dell'andata, ma il club non si sente già in finale e sui social avverte che «la battaglia è ancora aperta». Il Santa Teresa deve rimontare due gol per sperare. Nessuna delle due squadre ha mai giocato una finale della manifestazione, quindi chi passa entrerà per la prima volta nell'albo d'oro.

Arbitro: Vincenzo Melis (Ozieri). Assistenti: Pier Giuseppe Bellai (Ozieri) e Daniele Carta (Sassari).

Nuorese – Iglesias (ore 15)

La gara si gioca sul campo comunale "Walter Frau" di Ghilarza, perché il campo indicato dalla Nuorese non è disponibile. L'andata è finita senza reti, quindi il discorso qualificazione è tutto aperto. L'Iglesias è la detentrice: a gennaio, a Oristano, ha vinto il primo titolo della sua storia con Giampaolo Murru in panchina, battendo il Tempio 5-4 ai rigori dopo lo 0-0. La Nuorese ha alzato il trofeo una volta, nel 2018-19 con Fabio Fraschetti, e ha perso due finali, nel 2003-04 e nel 2013-14. Nel post della vigilia l'Iglesias definisce la partita «dentro o fuori».

Arbitro: Enrico Picca (Cagliari). Assistenti: Mirko Pili (Oristano) e Simone Pilloni (Carbonia).