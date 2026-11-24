La Polisportiva Bonorva dà il benvenuto a Marco Caggiu, classe 2006, esterno offensivo, che entra a far parte della rosa biancorossa a titolo definitivo.
Caggiu arriva dalla COS Costa Orientale Sarda, formazione militante nel campionato di Serie D. In precedenza ha vestito la maglia della Nuorese, realizzando ben 15 reti nella sua prima esperienza nella massima categoria regionale, l'Eccellenza.
Un nuovo rinforzo per il reparto offensivo biancorosso, pronto a mettersi a disposizione della squadra per il prosieguo della stagione.