Se le cose dovessero continuare in questo modo, e la classifica attuale sembra parlare chiaro, il campionato di Promozione, girone B, potrebbe avere già due protagoniste ben delineate. Pur sapendo che nel calcio può accadere tutto e il contrario di tutto, oggi la graduatoria racconta una realtà precisa: Ozierese a 31 punti e Castelsardo a 30 guidano la classifica, con un vantaggio di nove lunghezze sulla terza, il Coghinas (21). Considerando anche la zona play-off, il Castelsardo mantiene un distacco di ben 14 punti dalla quinta, il Campanedda (16).

Vediamo allora che cosa è successo nell'undicesima giornata d'andata per le formazioni di Gallura e Anglona. Lo scettro spetta di diritto ai già citati rossoblù castellanesi che, imponendosi nel derby d'Anglona sul campo del Monte Alma di Nulvi, hanno impedito ai «canarini» dell'Ozierese di prendere il largo. Al terzo posto si trova il Coghinas che, dopo aver messo alle spalle la sconfitta nel turno precedente in casa della capolista, l'altro ieri ha ottenuto il successo casalingo contro il Bosa, grazie anche al contributo del duo d'attacco Saba-Mudrinski, che di certo non ha bisogno di presentazioni.

Si affaccia nella zona play-off l'Arzachena (17 punti), che grazie alla doppietta di Olivera supera tra le mura amiche il Macomer. Ritrova la via del successo anche il Luogosanto: con una doppietta di testa di Antonio Mossa, supera per 2-1 il Fonni e si porta a quota 15, in compagnia del Monte Alma. Le due squadre sono appaiate all'ottavo posto.

A quota 11 c'è la San Giorgio Perfugas, che, frenata per due volte dai legni, conclude sull'1-1 la trasferta di Thiesi. In piena zona play-out, con 8 punti, si trova il Buddusò. La «cura» Borrotzu, iniziata nel migliore dei modi la settimana scorsa, ad Ovodda ha perso un po' di efficacia. La squadra avrà però la possibilità di riprendersi subito nel confronto diretto in programma domenica prossima al «Borruca».