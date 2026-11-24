Domani 25 novembre, oltre alla Coppa Italia di Eccellenza, il calendario regionale prevede due recuperi.

Promozione, girone A: Cannonau Jerzu Picchi – Vecchio Borgo Sant'Elia (ore 15)

Non sarà una partita intera ma la seconda parte di una gara già cominciata. Sabato 14 novembre, nella 10ª giornata, l'arbitro si è fermato al 41' del primo tempo per un infortunio al polpaccio. In quel momento il Jerzu era avanti 1-0 grazie al gol di Atzori. Il Giudice Sportivo ha disposto la prosecuzione dell'incontro: si riprende dall'1-0 e si giocano soltanto i minuti non disputati. Per i biancorossi di casa è una situazione già vissuta in questa stagione. La sfida con il Selargius era stata interrotta per nebbia sul 2-2 ed era finita 3-3 dopo il completamento.

Under 15 regionale femminile: Atletico Uri – Marzio Lepri Torres (ore 18.30)

Al comunale "N. Martinez" di Uri si recupera la prima giornata di ritorno. Il 14 novembre la partita non era nemmeno iniziata a causa del maltempo. La Marzio Lepri Torres ha chiuso il girone d'andata a punteggio pieno: 7 vittorie su 7, 21 punti, 44 gol fatti e 6 subiti. L'Atletico Uri è quarto con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).