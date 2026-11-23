Villaperuccio e Decimomannu continuano la corsa in tandem in vetta al girone B della Seconda categoria con 22 punti.

Il Carbonia, nobile decaduta (la scorsa stagione giocava in Eccellenza, dopo tanti campionati di Serie D e Serie C), staccato di quattro punti, dietro il Sant'Anna a 16 punti e l'Audax, a 15. Il Carbonia sogna ovviamente l'immediato rilancio con la conquista della Prima categoria per poi gettare le basi verso i campionati superiori.

Difficile ora fare pronostici anche perché le due capoliste stanno dimostrando gioco e continuità. In coda, chiudono con tre punti Biddua e Matzacara.