Due argenti, un bronzo e quattro settimi posti. È il bilancio della rappresentativa sarda ai Campionati Italiani A2 Esordienti B organizzati dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) del CONI e disputati lo scorso fine settimana al PalaPellicone di Ostia, dove 43 judoka isolani – 29 ragazzi e 14 ragazze di 20 società – si sono misurati con altri 766 atleti di 13 e 14 anni da tutta Italia.

Il primo argento porta la firma di Samuele Portas (Yawara Quartu Sant'Elena) nei 66 kg, categoria con 61 partecipanti: quattro vittorie su cinque incontri e finale persa contro Alexandros Lamprou per uno yuko subito negli ultimi secondi. Argento anche per Alessia Villasanta (Jigoro Kano Isili) nei 36 kg, superata in finale da Maya Atzori della Nippon di Pomezia. Il bronzo è di Giulia Arru (Yano Macomer) nei 40 kg.

A un passo dal podio, settimi, Giorgia Massidda (Renshu Club Monserrato, 44 kg), Davide Pira (Yano Macomer, 73 kg), Gianni Ladu (Judo Dorgali, 81 kg) e Thomas Masia (Accademia Sassari, oltre 81 kg).

La società più rappresentata è stata la Yano Macomer con sei atleti, seguita da Judo Alghero, Polisportiva Serrenti 84, Renshu Samurai e Yawara Quartu con quattro ciascuna, e da C.S. G. Sieni e Judo Dorgali con tre. Nove i club presenti con un solo atleta. Una partecipazione che conferma la diffusione del judo giovanile in Sardegna e il lavoro di società, tecnici e famiglie.