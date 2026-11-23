Il calcio insegna che le stagioni si costruiscono nel tempo, non in una domenica. Il Selargius di mister Antonio Prastaro lo sa bene. Dopo un avvio da protagonista assoluto, oggi attraversa una fase meno brillante, ma senza perdere identità né convinzione.

L'inizio di campionato resta la migliore fotografia del valore del gruppo. All'esordio è arrivato l'1-0 sul Sant'Elena, deciso da Melis e impreziosito dal rigore parato da Galasso a Ragatzu. Poi è stata una cavalcata: cinque vittorie nelle prime cinque giornate, con otto gol fatti e appena due subiti. Il Selargius è stato per settimane capolista solitario e unica squadra a punteggio pieno del girone.

Dopo 11 giornate i granata sono a quota 18 punti, con 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La squadra resta nella parte alta della classifica, in un girone A di altissimo livello.

Il dato più importante, però, va oltre i numeri. Questo Selargius è una delle squadre più giovani del campionato, figlia di un progetto costruito negli anni e voluto dalla società del presidente Giorgio Salis e del ds Denis Fercia. Prastaro ha sposato quell'idea dal primo giorno, con l'esperienza di chi in carriera ha vinto quattro campionati.

Per questo il tecnico non drammatizza: «L'Arborea doveva vincere, l'ha fatto, e sarà protagonista fino alla fine: complimenti a loro. Noi non stiamo attraversando un bel momento, ma come non ci siamo illusi nelle prime giornate, non ci abbattiamo ora. Giocheremo partita per partita per guadagnare punto su punto e consolidare la crescita dei ragazzi».

Equilibrio, umiltà e pazienza: sono le parole d'ordine in casa granata. Nel prossimo turno al "Virgilio Porcu" arriva l'Accademia Sulcitana, una delle squadre più in forma del momento. Per il Selargius è l'occasione giusta per ripartire davanti al proprio pubblico.