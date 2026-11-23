Il Burcei vola al primo posto nel girone A della Seconda categoria, sorpassando la Frassinetti che sino a qualche settimana fa sembrava lanciatissima verso la Prima categoria.

Ieri la ex capolista non è andata oltre il pari a Castiadas, col sorpasso appunto del Burcei e col Settimo che l'ha raggiunta, a quota 21. Il Kalagonis è appena sotto, a venti punti. Quattro squadre in due punti in un campionato che appare davvero equilibrato.

In coda, ultime Sinnai e Club San Paolo con cinque punti. L'Uragano ne ha sei, il Villasalto, la Castiadese e la Jupiter sette. Sei squadre racchiuse in due punti che lottano per la salvezza.