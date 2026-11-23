Una vittoria che vale il secondo posto in classifica e due iniziative che portano il club fuori dal rettangolo di gioco. È un momento intenso per La Palma Cagliari, società fondata nel 1963 e impegnata nel girone A di Prima Categoria.

Sul campo "Edoardo Sanna" di Elmas, nella nona giornata di andata, la squadra allenata da Mocci ha superato 1-0 il Tertenia. A decidere la gara è stato Alessandro Medda al 17': servito da Boi, ha battuto il portiere con un pallonetto. Nella ripresa La Palma ha sfiorato il raddoppio, mentre il Tertenia ha provato a reagire senza riuscire a impensierire Grosso.

Con 23 punti, frutto di sette vittorie e due pareggi, La Palma è seconda alle spalle della capolista Decimo 07 (25) e, insieme a quest'ultima, è l'unica squadra ancora imbattuta nel girone. Quella cagliaritana è anche la miglior difesa, con appena 7 reti subite in nove partite, a fronte di 21 gol segnati. Domenica 29 novembre è in programma la trasferta sul campo del Sestu, quarto con 16 punti.

Fuori dal campo, l'appuntamento più vicino è fissato per domani, martedì 24 novembre. I ragazzi del La Palma affronteranno in amichevole i ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile di Quartucciu. L'incontro è promosso dall'Agenzia Formativa Iannas, società benefit, e vuole essere una giornata all'insegna dello sport e dell'inclusione.

Parallelamente la società ha avviato "FacciAMO Gol!", una raccolta fondi a favore dell'Ospedale Pediatrico Microcitemico "A. Cao" di Cagliari. Per aderire si può acquistare uno o più capi della linea di abbigliamento del club oppure fare una donazione libera. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di nuovo materiale ospedaliero.

Così il direttore sportivo Stefano Siddi: «Sempre in prima fila per beneficenza e sociale. Ringrazio la società La Palma Cagliari per avermi assecondato in queste due iniziative, una a favore dell'Ospedale Pediatrico Microcitemico "A. Cao" e l'altra a favore dell'IPM, Istituto Penale Minorile, e ringrazio l'Agenzia Formativa Iannas che ha promosso l'iniziativa all'IPM».