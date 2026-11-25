L'Alghero conquista la finale della Coppa Italia regionale di Eccellenza. Nella semifinale di ritorno, giocata a Santa Teresa Gallura, finisce 3-3. Con il 2-0 dell'andata, il risultato complessivo è di 5-3 per la squadra catalana.

La partita è stata viva fin dall'inizio. Sagardia ha portato avanti l'Alghero e Salvi Costa ha trovato il pareggio per il Santa Teresa. Prima dell'intervallo Sagardia ha segnato ancora, firmando la sua doppietta, e le squadre sono andate al riposo sull'1-2.

Nella ripresa Virdis ha segnato il terzo gol dell'Alghero, che sembrava aver chiuso definitivamente il discorso. Il Santa Teresa però non si è arreso e ha rimontato con Alluttu e Siamparelli fino al 3-3. Il pareggio regala ai galluresi un ritorno di carattere, ma non cambia l'esito del doppio confronto.

Per l'Alghero è la prima finale nella storia della manifestazione. In finale troverà la vincente di Nuorese – Iglesias, in campo a Ghilarza.