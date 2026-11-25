L'Iglesias è di nuovo in finale di Coppa Italia regionale di Eccellenza. Nella semifinale di ritorno, giocata al comunale "Walter Frau" di Ghilarza, la squadra detentrice batte 1-0 la Nuorese e conquista l'atto conclusivo per il secondo anno di fila.

Il gol decisivo l'ha segnato Arzu al 32' del primo tempo. Nella ripresa il risultato non è cambiato, al termine di quella che lo stesso club ha definito «una grande battaglia». Visto lo 0-0 dell'andata, la rete di Arzu basta per passare il turno.

L'Iglesias resta quindi in corsa per difendere il trofeo, conquistato lo scorso gennaio a Oristano: fu il primo titolo della sua storia, ottenuto battendo il Tempio 5-4 ai rigori. La Nuorese, che aveva vinto la coppa nel 2018-19 e perso le finali del 2003-04 e del 2013-14, si ferma invece in semifinale.

In finale l'avversaria sarà l'Alghero, che ha superato il Santa Teresa Gallura grazie al 2-0 dell'andata e al 3-3 del ritorno. Per i giallorossi sarà la prima finale nella storia della manifestazione.