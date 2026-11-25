Finisce 2-2 la sfida tra Cannonau Jerzu Picchi e Vecchio Borgo Sant'Elia, valida per la 10ª giornata del girone A di Promozione. Il 14 novembre la gara era stata sospesa al 41' del primo tempo per l'infortunio dell'arbitro, e oggi si sono giocati i minuti mancanti.

Si è ripartiti dall'1-0 per il Jerzu, firmato da Atzori prima della sospensione. Nella seconda parte di gara il Vecchio Borgo ha ribaltato il risultato: prima Stefano Murgia ha pareggiato su rigore, poi El Ardoudi ha segnato il gol del sorpasso. Il Jerzu ha trovato il 2-2 ancora con Atzori, che chiude la sua giornata con una doppietta.

Con questo punto il Vecchio Borgo Sant'Elia sale a 22 punti, a una lunghezza dal Sant'Elena terzo. Il Cannonau Jerzu arriva a 13.