A poche ore dalla partita contro l’Arborea, in programma questo pomeriggio alle 15 al Santa Sofia, l’Arbus Guspini Costa Verde risolve la questione allenatore: è Maurizio Rinino il sostituto di Nicola Agus, con quest’ultimo che ha risolto consensualmente il contratto con il club a inizio settimana. Per lui esordio immediato, visto che sarà subito in panchina e contro la capolista del Girone A di Promozione.

«La scelta di Mister Rinino rappresenta la volontà della società di dare nuovo impulso al percorso sportivo, ritrovando entusiasmo, compattezza, determinazione e spirito di appartenenza», l’annuncio dell’Arbus Guspini Costa Verde. «Siamo convinti che attraverso il lavoro quotidiano, la serietà, il sacrificio e il rispetto reciproco si possano costruire le basi per affrontare con fiducia le sfide che ci attendono».

Rinino, classe 1969, è originario di Torino ma ormai sardo d’adozione. La sua carriera da centrocampista ha avuto i momenti migliori al Chievo, dal 1993 al 1998, dove ha giocato anche in Serie B (era in campo coi veronesi al Sant’Elia, a giugno 1998, nel 2-2 che diede al Cagliari la promozione in Serie A). Poi ha cominciato ad allenare: fra le esperienze nell’Isola si ricordano Monastir, Asseminese e soprattutto Sant’Elena, quest’ultima guidata in più occasioni. Dopo nove giornate, l’Arbus Guspini Costa Verde è penultimo nel Girone A di Promozione, con 5 punti dati tutti da pareggi.