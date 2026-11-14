O biettivo: l’Autorità Nazionale Anticorruzione, Anac, strutturata nel 2014 dall’allora premier Matteo Renzi per prevenire la corruzione in tutti gli ambiti della pubblica amministrazione. Il magistrato Raffele Cantone indicato da Renzi, chiude da grande il primo quinquennio e altrettanto il giurista sardo Giuseppe Busia suggerito da Giuseppe Conte allora capo del Governo. Renzi e Conte erano e sono politici ma quando si è trattato di dare autorevolezza all’Anac hanno trascurato l’album di famiglia per avvalersi di due eccellenti professionisti; vedasi il ponte sullo Stretto ristretto ai minimi termini dal giurista Busia. Al terzo giro Matteo Salvini rompe il patto e indica il leghista Nuccio Altieri che dopo 24 ore rinuncia perché da fresco ex parlamentare non poteva, per legge, ricoprire l’incarico. Escludendo che ai cervelloni romani sia sfuggita la norma, pur peccando, si può immaginare che siano scattati i versetti ammalianti di Gigliola Cinquetti “e qui comando io, e questa è casa mia”. Matteo Salvini ci casca e annuncia: scusate “domani l’Anac avrà il presidente”. Niente, il domani non è ancora arrivato. Giorgia Meloni prende tempo. A Vladimir Lenin durante il Terzo Congresso dell’internazionale comunista bastarono tre parole per seccare il focoso Umberto Terracini: “plus de souplesse camarade Terracini”. Calma e occhio vivo.