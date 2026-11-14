Ultima partita prima della pausa invernale, la settima giornata nonché ultima di andata. La serie A Élite femminile sospende l’attività all’aperto e prepara la stagione indoor. Domani l’Amsicora giocherà a Roma contro la Tiberina, penultima in classifica con una sola vittoria e una media di sei reti subite a partita, inoltre rimaneggiata causa la squalifica di due atlete. La squadra di Khilko e Manca può riscattare la battuta d’arresto con la Lorenzoni e chiudere in solitaria in testa alla classifica la prima fase. Approfittando dello scontro diretto tra l’HP Milano, che l’affianca al primo posto, e la Lorenzoni che insegue a due punti, match che potrebbe sgranare la classifica.

Occasione anche per la Ferrini, al “Maxia” (ore 15) arriva il Butterfly Roma, ultimo con zero punti. non illuda lo score romano, quattro partite su sei le ha perse con il minimo scarto, La squadra del coach Villalba può così aumentare il distacco dalle ultime due e chiudere con tranquillità la prima fase.

Amsicora, HP Milano e Lorenzoni sono qualificate per la Final Four della Coppa Italia in programma a marzo. Potenza Picena e Lazio (scontro diretto domani) si contendono l'ultimo posto disponibile.

Ferma la serie A Élite maschile (domenica ultima di andata poi la sosta invernale), ultimo turno prima della sospensione anche per la serie A1 maschile. oggi la terza di ritorno.

Potrebbe essere l’ultimo treno per Cus Cagliari e Juvenilia Uras per restare in corsa per un posto nella poule promozione. Il Cus, nel girone A gioca a Pisa sul campo dell’ultima in classifica, mentre la Juvenilia (girone B) è impegnata a Moncalvo contro la terza in graduatoria.