L’ultimo fine settimana di gare del Campionato Legend Cars Trophy 2026, in programma a Misano tra oggi e domani, sarà cruciale per l’assegnazione del titolo e il pilota cagliaritano Giorgio Basoli, al comando sia della classifica assoluta, sia della categoria giovani “Young Lion”, proverà ad affrontarlo nel migliore dei modi. A rendere ancora più insidioso e impegnativo il fine settimana sul circuito dedicato a Marco Simoncelli sarà il regolamento, che prevede l’assegnazione di punti doppi nelle tre gare previste tra oggi e domenica.

Dopo le due manche di prove libere di ieri, chiuse rispettivamente con il quinto e il sesto tempo, oggi in programma le qualifiche e Gara1. Domani, alle 9.10 è previsto il via di Gara2, mentre Gara3 si correrà alle 15.30.

Per Basoli sarà un fine settimana cruciale, dovrà bilanciare velocità, cautela e strategia per consolidare il primato, ma a fornirgli una spinta in più sarà senza dubbio l’iniezione di fiducia data dal brillante terzo posto mondiale nella categoria Semi-Pro ottenuto il primo novembre nelle Inex Road Course World Finals, disputate sul circuito stradale esterno del Las Vegas Motor Speedway.

Dopo la soddisfazione di essere stato selezionato da Legend Cars Italia per rappresentare il movimento italiano nella categoria Semi-Pro, una volta giunto a Las Vegas Giorgio Basoli ha dimostrato subito grande capacità di adattamento e, al volante di una vettura completamente nuova - adattata dai meccanici del Team di Castelletto e Legend Cars Italia, che hanno lavorato su sedile, posizione di guida e assetto -, ha sfoderato una guida efficace e pulita e firmato subito la pole position in 1’58”245.

Nella Heat, che avrebbe poi stabilito la griglia di partenza della Championship Feature che avrebbe poi assegnato il titolo, Basoli è stato però condizionato da un contatto al primo giro con Kaden Bradshaw, che ha danneggiato lo pneumatico posteriore sinistro e lo ha costretto al ritiro. Un risultato che gli ha fatto perdere una posizione rispetto alla pole, ma con delle gomme nuove e non rodate, quindi non in grado di raggiungere il rendimento ottimale, il pilota cagliaritano ha affrontato la Championship Feature faticando a trovare quel feeling che aveva invece mostrato in qualifica. Partito secondo, è scivolato in quinta posizione ma, al momento opportuno, ha realizzato due sorpassi, ai danni di Bradshaw e Trent Dillard, e conquistato la terza posizione, alle spalle del nuovo campione mondiale Tuomas Pöntinen e di Finn Buckley. Il pilota cagliaritano, oltre alla pole position, ha conquistato il terzo posto mondiale e registrato anche il giro più veloce della gara, realizzato in 1’58”288.

Giorgio Basoli dichiara: «Per quanto riguarda il Campionato, siamo giunti al weekend conclusivo e devo affrontarlo con la massima attenzione. Non posso permettermi di perdere punti, o di chiudere una gara a zero, quindi dovrò essere veloce ma userò la testa. Spero che tutto vada per il verso giusto e che non ci siano problemi con la macchina o in pista. Arrivo al round finale dell’italiano dopo la trasferta a Las Vegas, un’esperienza sportiva e umana straordinaria: sono soddisfatto ma ho un po’ di amaro in bocca perché è arrivato un terzo posto, ma sarebbe potuta andare anche meglio. Tuttavia, sono felice di aver confermato di avere il passo giusto anche su una pista completamente diversa da quelle europee, dove sono comunque riuscito a sfiorare la vittoria. Quindi, nel complesso, è stata una trasferta positiva, assolutamente da ripetere. Ringrazio il team di Castelletto e Legend Cars Italia per avermi dato questa possibilità, Meda Motorsport per il lavoro svolto durante tutta la stagione, la mia famiglia, tutti gli sponsor e le persone che mi hanno seguito e sostenuto anche dall’Italia. Un ringraziamento particolare va all’Automobile Club Cagliari, che nell’anno del suo centenario ha accompagnato e sostenuto questa importante trasferta a Las Vegas».

Per il diciannovenne, dopo tredici anni nel karting, è la prima stagione al volante di una vettura, nello specifico di una Legend Car. Nella prima parte del campionato, il giovane portacolori sardo ha collezionato risultati significativi, a partire dal terzo posto in Gara1 e dal secondo posto in Gara2 firmati nella prima in calendario, disputata a Vallelunga in primavera, e dalla prima vittoria, ottenuta in Gara1 a Varano de’ Melegari nel secondo fine settimana di gara. Poi, una serie di contatti e sfortunati incidenti ha tenuto Basoli lontano del podio a Magione, dove aveva però realizzato il miglior tempo in qualifica e siglato la pole position.

A settembre, il circus delle Legend Cars era sbarcato di nuovo a Vallelunga, circuito in cui il 19enne ha trionfato in Gara1 e in Gara3. A ottobre, al Mugello, erano arrivati un secondo posto in Gara1 e una vittoria in Gara3, che gli hanno permesso di consolidare il primato. Nel primo fine settimana di novembre, da ricordare anche la partecipazione alle Inex Road Course World Finals, finali mondiali disputate a Las Vegas e chiuse con un ottimo terzo posto nella categoria siglato al debutto internazionale su Legend Car.