Poco più di 24 ore e anche le formazioni oristanesi saranno impegnate nei tornei di calcio regionali di Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza, altro scontro ostico per il Terralba F. Bellu, domenica (alle 14.30), sul campo del Santa Teresa Gallura, attuale seconda forza del torneo con due punti di ritardo dall’Ilva Maddalena. Per i terralbesi è l’ultimo impegno di un trittico proibitivo di gare (il primo con Iglesias, terzo, poi Ilva Maddalena, primo, ora il Santa Teresa, vice-capolista). L’undici allenato da Giampaolo Murru punta a conquistare punti per allontanare la zona “calda” della classifica.

In Promozione, girone A, tutti in campo domani, alle 15. L’Arborea, primo della classe, andrà a far visita all’Arbus Guspini Costa Verde, formazione che attualmente occupa le ultime posizioni e che in settimana ha cambiato allenatore (ai saluti mister Nicola Agus). I ragazzi guidati da Maurizio Firinu puntano ai 3 punti per consolidare primato e vantaggio sulla Ferrini, immediata inseguitrice. Cagliaritani che saranno di scena sul campo di un’altra oristanese, il Samugheo, in cerca di riscatto dopo 3 stop di fila. Alle 16, infine, fischio d’inizio di Tharros-Antiochense. I biancorossi andranno alla ricerca della prima vittoria stagionale in un classico scontro diretto per la salvezza.

Nel girone B, domenica, il Bosa ospiterà il Castelsardo, seconda forza del torneo. Fischio d’inizio alle 15, con l’undici allenato da Tore Carboni che punta a fare punti per mantenere una posizione nella parte alta della classifica.