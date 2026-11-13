Ci sarà anche l’Atletico AIPD Oristano ai nastri di partenza del campionato di italiano di basket FISDIR per atlete e atleti con disabilità intellettivo relazionali. L’edizione 2026, che assegnerà lo scudetto C21, è in programma a Carbonia, da venerdì 13 a domenica 15 novembre.

«Sarà un piacere giocare in Sardegna – il primo commento di Dessì – Il sogno era quello di poter ospitare l’evento ad Oristano, ma per diversi motivi non ci siamo riusciti. Saremo a Carbonia e avremo comunque dalla nostra il pubblico amico».

L’organizzazione dell’evento è curata dall’ASD Emmegiemme Sport e le gare si disputeranno nell’impianto di via delle Cernitrici. Sei le squadre al via: oltre agli oristanesi, anche la KC21 Sassuolo (campione d’Italia), Anthropos Civitanova Marche, Happy Orange di Cava Manara (Pavia), Asco Don Orione Ercolano e Acilia Red Foxes. Previsti due gironi da tre squadre: nel girone A Civitanova, Ercolano e Pavia. Nel girone B Sassuolo, Oristano e Acilia. L’esordio dell’Atletico AIPD Oristano sarà venerdì, alle 11, contro Sassuolo e, alle 18, contro Acilia. La prima del girone va alle semifinali, previste sabato pomeriggio. Le seconde e le terze faranno un quarto di finale sabato mattina. Domenica mattina le finali.

«L’anno scorso siamo arrivati quinti – prosegue Dessì – peggior risultato da quando partecipiamo al campionato italiano. Nel girone di qualificazione, però, abbiamo disputato le migliori partite di sempre, perdendo di un punto contro i futuri campioni d’Italia. L’obiettivo è mantenere il livello raggiunto, sapendo che le favorite sono altre, e migliorare il quinto posto. Sono fiducioso».

Gli atleti che difenderanno i colori della società oristanese sono Gioele Accalai, Giacomo Etzi, Alessio Melis, Cristiano Merella, Davide Paulis, Arianna Porru, Lorenzo Puliga, Gabriele Sella, Fulvio Silesu e Antonello Spiga. Lo staff è invece composto da Mauro Dessì (allenatore), Alessandro Pilloni (vice) e Francesco Redaelli (presidente). «Il nostro movimento è in crescita – afferma il tecnico oristanese – si stanno raggiungendo livelli di gioco importanti e diverse società stanno lavorando per costituire altre squadre. Noi siamo l’unica squadra presente in Sardegna composta da ragazzi con sindrome di down, punto di riferimento per il territorio. La Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) sta lavorando tanto per continuare a sviluppare il nostro movimento».