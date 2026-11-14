L'Amatori Alghero si prepara per la terza giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A di rugby.

Domani, alle 14.30, il XV di coach Marco Anversa giocherà sul Campo Giuseppe Banchini n.1 contro il Parma.

Dirigerà l'incontro il signor Matteo Angelo Locatelli di Bergamo.



Le partite della terza giornata (domenica, ore 14,30):

Calvisano-Piacenza

Isweb Avezzano-Cus Torino

Livorno-Pesaro

Parma-Amatori Alghero

Settimo Torino-Valsugana Junior Padova

Unione Capitolina-Cavalieri



La classifica: Isweb Avezzano, Calvisano e Unione Capitolina 10; Livorno 9; Pesaro e Piacenza 7; Cavalieri 6; Cus Torino 4; Valsugana Junior Padova e Parma 1; Settimo Torino 0; Amatori Alghero -4. (* -4 punti di penalizzazione).