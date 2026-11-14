L'Amatori Alghero si prepara per la terza giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A di rugby.
Domani, alle 14.30, il XV di coach Marco Anversa giocherà sul Campo Giuseppe Banchini n.1 contro il Parma.
Dirigerà l'incontro il signor Matteo Angelo Locatelli di Bergamo.
Le partite della terza giornata (domenica, ore 14,30):
Calvisano-Piacenza
Isweb Avezzano-Cus Torino
Livorno-Pesaro
Parma-Amatori Alghero
Settimo Torino-Valsugana Junior Padova
Unione Capitolina-Cavalieri
La classifica: Isweb Avezzano, Calvisano e Unione Capitolina 10; Livorno 9; Pesaro e Piacenza 7; Cavalieri 6; Cus Torino 4; Valsugana Junior Padova e Parma 1; Settimo Torino 0; Amatori Alghero -4. (* -4 punti di penalizzazione).
il match
Rugby Serie A, trasferta emiliana per l'Amatori Alghero
L’elenco delle partite della terza giornata
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