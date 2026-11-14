La Champions League maschile approda stasera a Nulvi. Il Santa Tecla ospita al Palazzetto (ore 17) i polacchi del Grodzisk Mazuwiecki per l’andata degli ottavi di finale. Il Grodzisk, semifinalista nella scorsa stagione e terza testa di serie è al debutto stagionale, mentre il Santa Tecla ha passato il primo turno a Lille nello scorso agosto. Il coach Ara farà giocare Piccolin, Giovannetti e il francese Ouaichè. Tra i nomi di spicco dei polacchi, tre atleti conosciuti in Italia, come Badowski, tesserato con il TT Sassari, Pucar che gioca (anche) a Messina, e Gionis in forza al Siracusa.

Il Quattro Mori, eliminato al primo turno nella Champions League femminile, ha debuttato nell'Europe Cup nel concentramento di Novi Sad, in Serbia, battendo 8-6 le spagnole del Museo Morales. Plaian ha strappato un set a Jiaqi Meng, poi lo scatto di Kim Seongjin e Chasselin, tre set a zero rispettivamente su Zolotic e Knezevic, dopo la sconfitta di Kim, a Tania Plaian è bastato vincere un set con Galonja per raggiungere l’ottavo punto e vincere la partita. Oggi il match con il Lille Metropole, domani si chiude con le polacche del Politechnika Rzeszow.

Anche in Italia l’attività non si ferma. Mercoledì si è conclusa la quinta giornata della serie A1 maschile, con la vittoria per 3-2 del Muravera sulla Marcozzi, con punti di Abusev, Trevisan e Putuntica, e doppietta di Carlo Rossi per la squadra cagliaritana.

Domani il Muravera recupera il match della quarta giornata a Reggio Emilia, contro l’ultima in classifica.

Si gioca in A2 maschile, oggi la capolista Norbello gioca a Vasto, domani il Quattro Mori è a Marsala, il Muravera a Torre del Greco.

Secondo concentramento domani in A2 femminile. Il Quattro Mori, girone A, è impegnato a Lozza, nella provincia di Varese, le due squadre del Muravera nel girone B giocano in Piemonte, a Verzuolo. Nel girone C TT Sassari e Norbello Blu sono a Coccaglio nel bresciano, mentre TT Sassari “B” e Norbello Giallo nel girone D giocano a Prato.