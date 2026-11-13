Il posticipo di lunedì a Perugia (20.30) è la prima gara di un trittico d'alta quota che fornirà indicazioni più precise sulle ambizioni della Torres, capace di issarsi sorprendentemente al quarto posto nonostante due mesi giocati a mezzo organico.

«Proveremo a fare il primo colpaccio anche se sappiamo che affrontiamo un'avversaria forte - annuncia il tecnico Alfonso Greco - che oltretutto arriva da una sconfitta e quindi avrà il dente avvelenato».

La squadra sassarese infatti ha avuto un rendimento opposto: 19 punti su 21 in casa, appena 3 sui 18 disponibili in trasferta, dove ha pareggiato 3 volte e perso altrettante senza mai vincere.

Il Perugia è scivolato fuori dalla zona playoff e ha necessità di una vittoria per rientrarci, ma nelle ultime due partite casalinghe è stata sconfitta da Pescara e Vado.