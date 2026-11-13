Decima giornata di Eccellenza domenica, con fischio d’inizio alle 15 su tutti i campi tranne a Santa Teresa, dove si comincia alle 14.30. La capolista Ilvamaddalena, imbattuta come Santa Teresa e Iglesias e con la miglior difesa del torneo (5 gol subiti), fa visita all’Usinese con 21 punti e l’1-0 di Terralba alle spalle.

A due lunghezze dalla vetta c’è il Santa Teresa, miglior attacco con 21 reti, che ospita il Terralba (9) senza Davi Dias Braga, fermato per recidività in ammonizione. Terzo a 17, con cinque pareggi in nove gare, l’Iglesias riceve al Monteponi l’Atletico Uri (14), reduce dal 2-2 con il Tempio. Al “Fra Locci” è derby ogliastrino tra il Tortolì, ultimo con 5 punti e una sola vittoria, e il Lanusei (16), che domenica ha perso in casa 2-1 con l’Alghero. Proprio l’Alghero (16), secondo miglior attacco con 20 reti, attende al Mariotti il Calangianus (6), battuto 3-1 in casa dalla Villacidrese. La squadra di Villacidro (12) riceve la Nuorese (7), che ha il peggior attacco del girone con 4 reti. Il Bonorva (14), corsaro per 3-2 a Villasimius, ospita il Taloro Gavoi (10), fermato sull’1-1 dal Tortolì. Chiude Tempio-Villasimius: i galletti, fermi a quota 6 come il Calangianus, cercano punti salvezza contro il Villasimius (10), staccato di quattro lunghezze.