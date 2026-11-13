Mercoledì 18 novembre torna la Coppa Italia di Promozione con quattro gare d’andata.
Nel Sud l’Arborea, capolista imbattuta del girone A di campionato, gioca alle 15.30 allo stadio comunale di Sant’Antioco contro l’Antiochense. Alle 15 il Cannonau Jerzu ospita il Sant’Elena Quartu, terzo in classifica: per gli ogliastrini è il quarto impegno in undici giorni.
Nel Nord l’Ozierese riceve alle 15 il Thiesi allo stadio Angelo Masala, mentre Castelsardo-Campanedda si gioca alle 18 allo stadio comunale di Castelsardo.