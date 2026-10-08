Il film “Mantènnere” di Diego Pani in tournée in CanadaLa pellicola dell’etnomusicologo protagonista oltreoceano dal 12 al 20 ottobre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo il successo di critica e pubblico in America il film “Mantènnere, custodire il suono del sacro”, approda in Canada per una tournée esclusiva dal 12 al 20 ottobre, in quattro tra università e accademie canadesi dal Québec a Terranova, passando per il Labrador e l’Ontario.
Il lungometraggio sulla storia e tradizione del Canto a Cuncordu di Santu Lussurgiu, regia dell’etnomusicologo lussurgese Diego Pani, sarà proiettato lunedì 12 ottobre a Montréal, presso il Centre des Musiciens du Monde. Il giorno dopo 13 ottobre a St. John’s, presso il MMaP Research Centre della Memorial University of Newfoundland. Il 19 sarà la volta di Ottawa, con la proiezione al Carleton Dominion-Chalmers Centre. Chiuderà il tour canadese la proiezione del 20 ottobre all’ImprovLab della University of Guelph, in Ontario.
Proiezioni arricchite da alcuni workshop che Pani terrà sul tema dell’etnomusicologia audiovisiva e lezioni sul canto a più voci della Sardegna, approfondendo il ruolo della documentazione audiovisiva nella ricerca etnomusicologica e nei processi di trasmissione delle pratiche musicali tradizionali.
La pellicola narra la storia del canto a Cuncordu di Santu Lussurgiu, indagando il rapporto tra due generazioni di cantori della Confraternita del Rosario: Cuncordu ’e Su Rosàriu, che dagli anni ’70 accompagna i rituali della Settimana Santa lussurgese. I giovani confratelli hanno ereditato il testimone e ne tramandano il canto. «Attraverso uno sguardo intimo e partecipativo, il film riflette sul legame tra musica, rito e comunità, interrogandosi su come la tradizione venga preservata e trasformata anche in relazione al rapporto con i ricercatori», precisa Pani.
Al rientro in Italia, la proiezione del documentario l’ 8 novembre presso la Fondazione Siotto di Cagliari, con la partecipazione dei giovani cantori de Su Cuncordu Sos Zovanos de su Rosariu, tra i protagonisti del docufilm, che al termine della proiezione si esibiranno in concerto.