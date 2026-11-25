L'originale narrazione tra musica e parole, nel segno di una Sardegna tanto profonda e intima da apparire quasi ignota: si presenta così "Il filo del vento. Storie di un’Isola che respira", concerto firmato da Laura J Marras insieme a un Trio di spicco e atteso ora in scena questo giovedì alle 19:30, al T Hotel di Cagliari, per il secondo appuntamento della stagione 2026 di "T-Jazz".

La rassegna, promossa dal centro di produzione Insulae Lab – al suo quinto anno e sotto la direzione di Paolo Fresu – torna nel Rooftop al quindicesimo piano dell'Hotel di via dei Giudicati 66, facendo seguito all'ultimo incontro in musica con il batterista Carlo Sezzi e "Il Piano C" lo scorso 29 ottobre, affiancato sul palco da un Quartet comprendente Paolo Carta Mantiglia (clarinetto e sax), Alain Pattitoni (chitarra elettrica) e Salvatore Maiore (contrabbasso).

E se quello di Sezzi e soci è un progetto sorto da ispirazioni passate, sparse e incompiute, quello offerto da Marras (voce narrante, canto e sax soprano) insieme ad Alessandro Di Liberto (piano elettrico e live electronics) e Roberto Migoni (batteria e percussioni) è invece un racconto inedito, sviluppato nella suggestione di un'Isola lontana dai soliti canoni. Già suggerendolo nel titolo, la performance vede infatti il vento come filo conduttore e invisibile che attraversa memoria collettiva e ricordi personali, risalendo dalle radici alla contemporaneità per far dialogare la tradizione, l'improvvisazione e le frontiere moderne del jazz. Ogni elemento sonoro viene ricondotto a un'esperienza unica, incentrata sull'antico respiro della Sardegna e del suo popolo, mescolando miti, leggende e cronache tramandate fra generazioni.

La corrente edizione di "T-Jazz" conclude gli appuntamenti di quest'anno sulle note de "Il filo del vento", dando nuovamente appuntamento ad appassionati e curiosi per aprile 2027, con Francesco Cafiso e Alessandro Lanzoni in coppia per la resa dal vivo di "Cartographers of the Blue".