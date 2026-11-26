Mad-Dog, è il momento della verità. La band sassarese torna questa sera sul palco di X Factor per il penultimo appuntamento del talent show di Sky: obiettivo conquistare uno dei quattro posti disponibili per la finalissima del 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago. Una settimana fa hanno presentato il loro brano inedito “Pericolosa” – disponibile, per Warner Music Italy sotto le due label Atlantic Records e Warner Records, su tutte le piattaforme digitali all’interno di “X Factor Mixtape 2026 (Inediti)” – raccogliendo migliaia di stream e visualizzazioni. E stasera i quattro mori di Sassari sono pronti a giocarsi tutto in una serata che si preannuncia combattuta.

Sono sei gli artisti rimasti in gara e soltanto quattro, appunto, potranno continuare il loro percorso. La semifinale, in onda dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sarà articolata in due manche. Nella prima ciascun concorrente salirà sul palco accompagnato da una band di otto elementi, con arrangiamenti personalizzati dei brani assegnati dai giudici. Il più votato conquisterà direttamente la finale, mentre gli altri cinque dovranno affrontare una seconda prova, con una cover a tema libero.

Rimasti soli ormai nella squadra di Paola Iezzi, Renato Marchisio, Davide Dore, Jacopo Sale e Luca Pintus nella prima manche, la “Live Room”, proporranno "Murder On The Dancefloor", partendo dalla rilettura indie-rock del brano di Sophie Ellis-Bextor firmata dai Royel Otis. Nella seconda, invece, potrebbero cimentarsi (e a questo punto speriamo di no) con "Figure It Out" dei Royal Blood, un concentrato di rock ruvido e incalzante.

Tra gli altri concorrenti, Giacomo Calò, della squadra di Francesco Gabbani, si misurerà con "When a Man Loves a Woman" nella versione di Michael Bolton e, nella seconda manche, con "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli. Il compagno di squadra Teo Bok porterà invece sul palco "Faith" di George Michael e "Livin' la Vida Loca" di Ricky Martin. Per il team di , Le Distanze partiranno da "Sweet Dreams (Are Made of This)", nella versione più cupa e industrial di Marilyn Manson, per poi passare a "Mon amour" di Slimane. , invece, interpreterà "Je suis malade", celebre nella versione di Lara Fabian, e "Stay" di Rihanna e Mikky Ekko. , in squadra con Jake La Furia, si giocherà le sue carte con "Champagne Supernova" degli Oasis e "R U Mine?" degli Arctic Monkeys.