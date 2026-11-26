Cinque voci liriche e le più amate arie operistiche per un recital a cui, tra rivalità e manie, non manca mai linfa comica. Con "The Opera Locos", produzione della compagnia Yllana, si è aperta ieri al Teatro Massimo la stagione de "La Grande Prosa 2026-2027" del Cedac a Cagliari: la pièce resta ospite nel capoluogo fino al 29 novembre, con repliche in programma stasera e domani alle 20:30, e di nuovo alle 19:30 per sabato e alle 19 per domenica, tutte in sala M1.

Sui legni del Massimo, gli interpreti Irene Palazón Izquierdo (soprano), María Garcia Maciá (mezzosoprano), Jesús Álvarez Carrión (tenore), Jorge Carlos Tello Rodríguez (baritono) e Jesús García Gallera (controtenore) entrano in scena nei panni rispettivamente di Maria, Carmen, Alfredo, Enrique e Franelli, colorati personaggi divisi tra virtuosismo vocale, fisicità teatrale e parodie burlesche. In un repertorio che va da "Il flauto magico" di Mozart alla "Carmen" di Bizet, passando pure per il "Turandot" pucciniano e i celebri "Rigoletto" e "La Traviata" di Verdi per arrivare fino a Offenbach e alle originali registrazioni dell'Orchestra Sinfonica Verum di Manuel Coves, il viaggio sonoro non si ferma solo alla tradizione classica e operistica, offrendo anche incursioni nei versanti rock e pop.

Ideato dalla compagnia madrilena insieme a Rami Eldar, lo spettacolo vede la direzione artistica di David Ottone e Joe O'Curneen, ed è stato insignito nel 2019 del Premio Max alla miglior produzione musicale spagnola. Un'apertura dal respiro internazionale e contemporaneo per il nuovo calendario del Cedac, che prosegue con la rilettura del celebre poeta tedesco in " " e il con la danza di " ", mentre a salutare il nuovo anno è " " di il .