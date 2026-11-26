Un classico che, ormai da generazioni, continua a far impazzire gli inguaribili romantici e tutti coloro che sono attratti dal ritmo irresistibile della danza, si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo ed entusiasmante appuntamento. A quarant’anni di distanza dal predecessore, il sequel di «Dirty Dancing» comincia finalmente, dopo una lunga fase preparatoria, a muovere i primi passi, grazie in particolare al contributo di Lionsgate e dei produttori Nina Jacobson e Brad Simpson, noti anche per il lavoro compiuto nella saga di «Hunger Games».

Con l’intento di realizzare il miglior sequel possibile, il team di sviluppo, a eccezione del regista e del cast, è stato confermato in via definitiva a inizio anno, arrivando a includere Kim Rosenstock - vincitrice nel 2025 dell'Humanitas Prize - alla sceneggiatura e mantenendo Jonathan Levine, inizialmente designato alla regia e ora coinvolto nelle vesti di produttore esecutivo. L’annuncio è arrivato direttamente da Adam Fogelson, capo di Lionsgate Motion Picture Group, che ha dichiarato: «Dirty Dancing rimane amato oggi come lo era quando è stato distribuito inizialmente, e sapevamo che avrebbe dovuto essere coinvolto un gruppo davvero speciale di persone per poter permettere ai fan di accettare un ritorno dai Kellerman. Siamo incredibilmente elettrizzati nell'annunciare che abbiamo creato il team perfetto per sviluppare questo film in collaborazione con Jennifer Grey».

Da quanto emerso, il sequel sarà ambientato negli anni ‘90 e vedrà coinvolti in primo piano una nuova coppia di giovani protagonisti, alle cui vicende si intrecceranno ancora una volta quelle personali di Baby, immancabilmente interpretata da Jennifer Grey. Con le riprese inizialmente previste per la metà di quest’anno, il progetto ha necessitato tuttavia di ulteriore tempo prima di dare il via alle riprese.

Divenuto indimenticabile non solo per alcune canzoni dell’epoca, ma soprattutto per l’eccezionale chimica tra Jennifer Grey e Patrick Swayze, rispettivamente nei ruoli di Frances «Baby» Houseman e Johnny Castle, il titolo originale del 1987 ha regalato agli spettatori una delle coppie più iconiche e chiacchierate della storia del cinema: dai piccanti passi a due che ancora, saltuariamente, riaffiorano nell’immaginario collettivo, ai gustosi retroscena delle riprese, da cui sarebbe inaspettatamente emerso un rapporto fuori dal set non così affiatato come quello esibito davanti alla cinepresa.

A raccontare uno dei tanti episodi è stato lo scorso anno il coreografo Kenny Ortega, tornato a parlare del film in un’intervista a Entertainment Tonight. Accennando in particolare alla scena in cui Johnny sfiora l’ascella a Baby, suscitandole continue risate, scopriamo che tanto l’ilarità di Grey quanto l’irritazione di Swayze erano assolutamente reali. Ha raccontato al riguardo: «Nel momento in cui lui le fa il solletico, lei si sta letteralmente perdendo. Siamo in un casotto di lamiera. Fa un freddo cane. Sono le 4 del mattino. Patrick è distrutto e non vede l'ora di tornare a casa. E ogni volta che lo fa, lei ridacchia, e l’espressione sul suo viso...».

Ripensando oggi agli stessi aneddoti con un sorriso malinconico, constatiamo che l’idea del sequel, annunciato per la prima volta nel 2020, si è sviluppata in buona parte proprio per mantenere viva la memoria del compianto Swayze, scomparso il 14 settembre del 2009 all’età di 57 anni, dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al pancreas l’anno precedente e aver affrontato una strenua lotta contro la malattia. Nel corso del Future of Filmmaking 2026 Summit, svoltosi il 17 ottobre, Nina Jacobson è tornata a parlare del progetto ai microfoni di IndieWire, insistendo sulla necessità di preservare il ricordo del personaggio di Johnny, senza ricorrere a metodi discutibili: «Una delle cose su cui bisogna davvero concentrarsi è come permettere alle persone di elaborare il lutto per lui attraverso un film. E non preoccupatevi, non lo faremo tornare con l'intelligenza artificiale».

Portando avanti le proprie considerazioni, Jacobson ha anche ribadito il ruolo centrale che andrà a ricoprire Jennifer Grey. Ha aggiunto in proposito: «Jennifer ha intuizioni straordinarie sulle ragioni per cui Dirty Dancing è durato così a lungo e su ciò che il suo personaggio ha rappresentato per il pubblico, allora come oggi».

Ripensando a quanto la trama dell’originale fosse già coraggiosa all’epoca e auspicando di mantenere lo stesso spirito da cinema indipendente nel sequel, ha continuato: «Quando lo vidi per la prima volta mi sembrava un intrattenimento molto patinato. Oggi mi appare quasi come un film indipendente. Si prende molti rischi e affronta temi che ormai nei film vengono trattati meno. […] Un film non può essere identico al libro da cui è tratto, ma dovrebbe farti provare quello che hai provato leggendo il libro. Stiamo cercando di inseguire la sensazione che dava il film originale».