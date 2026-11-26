Ariete: La giornata parte con idee chiare e la giusta spinta per dare concretezza a ciò che vi sta più a cuore.

Toro: La fortuna potrebbe favorire accordi, nuove opportunità o guidarvi verso scelte più vantaggiose.

Gemelli: In amore sta crescendo una passione e un sentimento, attenzione però a gestire correttamente la gelosia.

Cancro: Emozioni forti e il desiderio di un cambiamento radicale vi accompagneranno per un po’ di tempo.

Leone: Dovreste evitare equivoci e illusioni, soprattutto per quanto riguarda le faccende di cuore.

Vergine: Cercate di essere prudenti nelle decisioni che prenderete oggi, non ha senso cercare di complicarsi la vita.

Bilancia: Nuove idee e conoscenze vi aiutano a guardare al futuro con maggior spensieratezza. Ve lo meritate!

Scorpione: Finalmente un po’ di leggerezza: si apre una fase nuova, dove vi sarà possibile guardare a nuovi orizzonti.

Sagittario: La giusta grinta e una buone dose di concretezza, vi aiuteranno a emergere sul lavoro e a stabilire le priorità.

Capricorno: Ci sono cambiamenti che vanno accettati senza compromessi. Prendetene atto e agite di conseguenza.

Acquario: Il dialogo aperto e sincero può sciogliere dubbi e incertezze, sia in amore sia in ambito lavorativo.

Pesci: Le questioni private potrebbero distrarvi, oggi avete bisogno di ritrovare concentrazione al lavoro.