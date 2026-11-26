Un'ensemble guidata da un pluripremiato artista, il cui ritorno sulle scene va ora a toccare anche la nostra Isola: il nuovo ospite di The Jazz Club Network è il pianista britannico Sam Leak, che in compagnia dei suoi ritrovati Aquarium porta ora l'attesa reunion in scena tra Sassari, questo venerdì dalle 20:30 al Vecchio Mulino di via Frigaglia 5, e Cagliari, l'indomani alle 21:45 tra le mura del Jazzino di via Carloforte 74.

Dopo un decennio di lontananza dai riflettori, una delle formazioni più originali e rappresentative del jazz britannico contemporaneo torna al completo sui palchi, vedendo ancora una volta Leak come leader, affiancato da James Allsopp (sax tenore), Oli Hayhurst (contrabbasso) e Tim Gilles (batteria). Quattro differenti personalità e sensibilità artistiche, il cui incontro in musica ha saputo dar vita negli anni a uno stile ben riconoscibile, capace di mettere insieme profondità espressiva, raffinatezza compositiva e libertà improvvisativa: e proprio grazie a esso hanno conquistato l'attenzione della critica internazionale, venendo lodati da riviste di settore quali Mojo Magazine e BBC Music Magazine.

A partire dall'esordio discografico del 2011, considerato tra le migliori uscite internazionali di quell'anno, gli Aquarium si sono affermati in testa all'avanguardia jazz europea, in un riscontro che è soltanto aumentato con il successivo tour nazionale e il secondo capitolo in studio "Places" (2013), ulteriore consolidamento della loro particolare identità artistica. E la reunion, primo seguito agli ultimi live dell'ormai lontano 2016, diventa dunque un'occasione per riscoprire in tutto il talento e l'affiatezza una formazione di spicco, autrice di un distintivo marchio nel genere a livello globale.