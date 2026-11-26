La meglio gioventù arriva dalla Sardegna e ha un fuoco dentro che non si spegne mai. Dopo una serata di grande spettacolo, i Mad-Dog volano in finale a X Factor 2026 e si prendono uno dei quattro posti disponibili per l’ultimo atto del talent, in programma giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago, assieme ad Alex Fontana, Patrizia e Giacomo Calò. Un risultato costruito pezzo per pezzo, nota per nota, a colpi di chitarra, basso e batteria, con quell’energia straordinaria e convincente che i quattro mori di Sassari hanno portato sul palco fin dalla prima esibizione.

Ce l’hanno fatta Renato Marchisio, 17 anni, Davide Dore, 18, Jacopo Sale, 21, e Luca Pintus, 20, e non solo per questo possono ufficialmente appuntarsi al petto la spilla di esempio per le nuove generazioni. La loro innamorata giudice, Paola Iezzi, lo sottolinea ancora una volta: «Siete i rappresentanti dei ragazzi che guardano questo programma, anche di quelli che non fanno musica. Basta dire che i giovani sono svogliati o non hanno voglia di fare. Tanti studiano e si impegnano». E cita Antonio Gramsci, riprendendo l'appello scelto da Corrado Augias per il suo ultimo saluto televisivo: «Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza». Parole, quelle del pensatore sardo, pubblicate più di cent’anni fa sul primo numero della rivista «L’Ordine Nuovo», e che oggi sembrano cucite addosso ai quattro sassaresi.

Nella prima manche, la Live Room con una band di otto elementi capitanata da Roy Paci, i Mad-Dog si presentano in mad-smoking per suonare “Murder On The Dancefloor” di Sophie Ellis-Bextor nella rilettura indie-rock dei Royel Otis. Una versione ruvida, chitarristica, senza rinunciare alle armonie vocali e ai cori beatlesiani che sono diventati il loro marchio di fabbrica. Per la seconda manche cambiano pelle con abiti neri e burgundy. L’esibizione sulle note di “Figure It Out” dei Royal Blood è uno spettacolo di fuoco e i quattro si muovono perfettamente tra ballerini, pedane e piattaforme. Non manca la corsa sul palco a forma di X per costruire con le chitarre e il basso un super muro del suono. Mai così entusiasta il verdetto dei giudici. «La più bella esibizione fatta finora» per Irama, che fa i complimenti al batterista Jacopo, «eccellente». Per Francesco Gabbani è «la performance più convincente in assoluto». Paola Iezzi: «Ero pronta a lanciarmi in mezzo al fuoco».