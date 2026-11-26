È morto a 65 anni Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran. Lo riporta il Guardian. Nel 2018 gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico al quarto stadio, notizia che rese pubblica nel 2022, quando i Duran Duran stavano per essere inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Taylor aveva 19 anni quando nel 1980 entrò nella band, contribuendo agli album più famosi e al grande successo del gruppo. Nel 1986 lasciò il gruppo per poi tornare nella reunion della formazione originale tra il 2001 e il 2006.

«Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso», si legge in una dichiarazione della famiglia. «Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta prima di tutto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme, e non importa quanto lontano lo abbia portato la musica, il suo cuore era sempre a casa».

Il ricordo dei Duran Duran: «Andy era presente fin dall'inizio della nostra storia. Dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal Nord-Est con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che saremmo potuti diventare, ha portato un fuoco e una spavalderia indelebili alla nostra musica. Il suo modo di suonare ha dato impulso alle canzoni che ci hanno portato in giro per il mondo e, con un umorismo asciutto che trovava un equilibrio perfetto solo nella sua visione della vita meravigliosamente pragmatica e senza fronzoli, ci ha tenuti con i piedi per terra e ha dato alla band la sua marcia in più durante gli straordinari anni che sono seguiti».

(Unioneonline)