I promessi sposi è un libro bellissimo. Ma su dieci persone che lo amano, otto lo hanno scoperto in età adulta, magari ascoltandolo in auto su audiolibro, e solo due se ne sono innamorati a scuola, all’età giusta. Non è colpa dei prof, che il più delle volte sono colti, competenti e appassionati: il punto è che per un adolescente la cattedra, la scuola, perfino la cimosa rappresentano l’istituzione. Con quel tanto di retorico e polveroso che questo comporta. Infatti i ragazzetti, se proprio leggono, leggono Bukowski. Perciò figurarsi l’effetto sulle giovani generazioni di tutta la pompa ceralaccata delle celebrazioni deleddiane. Più che una critica (nel caso sarebbe un’autocritica: sui giornali con i cent’anni dal Nobel ci diamo dentro come ossessi) è una preoccupazione. Le letture giovanili valgono più di quelle successive: da adulto capisci meglio, ma quel solco nella coscienza te lo lascia solo l’inchiostro fresco. E tutto il nostro stentoreo proclamare “la straordinaria attualità” della Nuorese, quanti minorenni starà allontanando? In quanti la vedranno come una cugina della grammatica latina, del testo di algebra? I ragazzetti sono antagonisti per natura: se vogliamo che leggano Deledda, vietiamola. Mandiamola in clandestinità, facciamone controcultura, sospendiamo chi viene beccato a citarla, come gli assessori. O addirittura a leggerla, come i prof.