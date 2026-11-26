Sabato alle 18, il Palazzo Siotto ospiterà “Operetta: una storia romantica”, l’ultimo appuntamento del ciclo autunnale della Stagione Concertistica di Castello, organizzata dall’associazione L’Armonica Danza delle Muse nel cuore del quartiere storico di Cagliari. Protagonisti della serata saranno Anita Venturi, Matteo Micheli e Claudio Sassetti, accompagnati al pianoforte da Mattia Zappalà. Il concerto, realizzato in collaborazione con l’Ente Concerti di Oristano, condurrà il pubblico attraverso alcune delle pagine più amate del teatro musicale mitteleuropeo, con un programma interamente dedicato a Emmerich Kálmán, maestro dell’operetta viennese.

Formatosi nella vivace Budapest di fine Ottocento, Kálmán seppe fondere l’eleganza della tradizione viennese con l’energia dei ritmi popolari ungheresi. Ne nacque un linguaggio musicale immediato e raffinato, capace di intrecciare passione, malinconia, ironia e slancio teatrale. Le sue opere raccontano amori, destini e contrasti sociali attraverso personaggi vividi, melodie indimenticabili e una scrittura in cui canto e danza si fondono con naturalezza.

Il percorso musicale del concerto si aprirà con “La Principessa della Czarda”, uno dei maggiori successi internazionali del compositore, rappresentato per la prima volta nel 1915. Accanto all’Ouverture saranno proposti alcuni dei suoi brani più celebri: “Aria di Silva, Donne e stelle, Ah, senza donne, Furbetta divetta” e “Hurrà, hurrà”. Pagine brillanti e appassionate, nelle quali la vitalità della danza incontra una vena lirica intensa e profondamente romantica.

Il programma proseguirà con l’Ouverture e l’”Ingresso della Contessa Maritza” da “La Contessa di Maritza”, operetta del 1924 dalle atmosfere eleganti e gitane, per concludersi con l’”Ingresso di Mr. Bondy” da “La Duchessa di Chicago”. Composta nel 1928, quest’ultima testimonia l’apertura di Kálmán ai ritmi moderni e alle suggestioni americane, restituendo il ritratto di un’epoca sospesa tra la tradizione europea e il fascino del nuovo mondo.