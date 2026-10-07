Ariete – Questa giornata va vissuta con un po’ di leggerezza per non rischiare di appesantire anche i vostri cari.

Toro – Sul lavoro ci sono stati dei ritardi che vi hanno messo un po’ sotto pressione. Da oggi però qualcosa cambia.

Gemelli – Un progetto vi sta entusiasmando: avete fatto bene a cambiare abitudini e a trovare nuove soluzioni.

Cancro – Evitate le discussioni inutili, anche quando pensate di avere ragione non dovete sempre imporre la vostra idea.

Leone – La forza con cui affronterete questo giorno determinerà l’andamento dell’intera settimana. Attenzione!

Vergine – L’obiettivo a cui stavate pensando da tempo è oggi più vicino che mai. Non demordete proprio adesso...

Bilancia – Avete voglia di sentirvi apprezzati e soprattutto ascoltati, ma allo stesso tempo temete troppo il giudizio....

Scorpione – Le giornate si ripetono tutte allo stesso modo. Forse sarebbe meglio per voi provare qualcosa di diverso.

Sagittario – Siete stanchi ma si tratta di una stanchezza positiva: ne vale la pena se riuscite a esaudire i vostri sogni.

Capricorno – Avete vissuto una separazione che vi ha reso tristi e malinconici. Anche questa volta riuscirete a stare bene.

Acquario – Il vostro atteggiamento vi fa sembrare persone superficiali, forse sarebbe il caso di mostrarsi diversamente.

Pesci – Anche quando sembra che abbiate toccato il fondo riuscite sempre a risalire e iniziate a stare meglio di prima.

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