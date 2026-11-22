Niente Festival per EroCaddeo. Il cantautore di Sinnai, 27 anni, era tra i quindici vincitori di “Area Sanremo” e nel weekend si è confrontato con gli altri quindici di “Sanremo Giovani” per aggiudicarsi uno dei sei posti in palio per la finale di “Sarà Sanremo”. Un complicato meccanismo, durato mesi, dal quale alla fine verrà fuori il 24esimo artista in gara alla kermesse. La Commissione musicale, presieduta dal direttore artistico Stefano De Martino, ha scelto altri sei nomi: Florinda, Petit, i Santamarea, Lens, Nausica e l'Inganno, Primogenito.

Per Damiano Caddeo la corsa verso l'Ariston si chiude qui, ma l’anno che si lascia alle spalle (e che saluterà nel concerto di Capodanno a Bosa) è stato ricco di soddisfazioni. Dopo il secondo posto a X Factor 2025 dietro a Rob (anche lei fuori da Sanremo Giovani), il 9 gennaio l'ex vincitore del Radiolina Contest ha pubblicato il suo primo album, “scrivimi quando arrivi (punto)”, uscito per Atlantic Records e Cvlto Music Group. A gennaio è partito l'instore tour, con gli incontri e il firmacopie, mentre in primavera il tour nei club con diversi sold out e tappe a Bologna, Napoli, Torino, Milano e Roma. Di aprile il singolo “lontano da casa”, che ha dato il nome anche alla tournée estiva. Da fine maggio a settembre ha attraversato l'Italia con oltre venti appuntamenti, tornando più volte anche in Sardegna: Cagliari, Cabras, Stintino, San Giovanni Suergiu, Ussana, Budoni, Palau, Villacidro e Sarroch. A ottobre è uscito “Oggetti smarriti”, il featuring con Lorenzo Salvetti, mentre “Punto”, l’inedito che lo ha fatto decollare, ha superato i dieci milioni di ascolti.

L'ultimo appuntamento è fissato per venerdì 11 dicembre, quando in prima serata su Rai 1 andrà in onda “Sarà Sanremo”, dal Teatro del Casinò della città ligure. Sarà la Commissione musicale a decretare il vincitore o la vincitrice che diventerà il ventiquattresimo Campione di Sanremo 2027. Nel corso della stessa serata Stefano De Martino svelerà anche i nomi degli altri 23 artisti che saliranno sul palco dell'Ariston.