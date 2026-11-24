Prestigioso traguardo per il rapper sassarese Low-Red: l’album “THE BIGGEST SBLAO” è stato certificato disco d’oro dalla FIMI.

Pubblicato il 13 settembre 2024 per Emi Records Italy/Universal Music Italia, “THE BIGGEST SBLAO” segna una svolta nel percorso artistico dell’artista classe 1998, al secolo Mario Serra, e vede la partecipazione di alcuni dei nomi più interessanti della scena urban, tra cui Papa V, Yung Snapp, Enny P, Astro, Nerissima Serpe e Rasty Kilo. Il progetto, disponibile anche in vinile, è accompagnato dal videoclip del brano “GLUCOSIO”.

Nell’album Low-Red si racconta, passando da tracce più scanzonate e da party a testi più conscious. Ci sono brani d’amore, come “BAE/SLIME”, canzoni più dark, ombrose e introspettive, come “TOP SECRET”, e veri e propri manifesti, come “GLUCOSIO”, in cui l’artista racconta i propri obiettivi attraverso le barre. Non mancano la duplice prospettiva uomo-donna nella divertente “MY GIRL” e la propensione melodica di “SUCCO DI VIPERE”, che sembra aprire una nuova strada artistica. Il passaggio dai brani più leggeri a quelli più duri e seri è evidenziato anche dall’alternarsi di “SBLAO DANCE” e “La fine del party”.

La copertina rappresenta simbolicamente la casa dell’artista in Sardegna, spazzata via da un’esplosione inquietante di sostanza “SBLAO”: un’immagine che racconta l'allontanamento dalla propria comfort zone e il viaggio verso nuovi orizzonti e una nuova maturità artistica. Il tutto ridipinto con un'abbondante dose di verde slime.

Serra, in arte Low-Red, è tra gli artisti selezionati da Night Skinny all’interno di “Players Club ’23”, collettivo che riunisce alcune delle più interessanti rivelazioni della scena rap italiana. Dotato di un timbro vocale immediatamente riconoscibile e di uno slang personale e contagioso, è apprezzato tanto per il suo lato trap più crudo quanto per una scrittura capace di raccontare vissuti personali con autenticità. Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi progetti, tra cui l’EP “SUL RADAR” (2022). Nel 2023 il singolo “È LOGICO” apre una nuova fase artistica, seguita da una serie di release come “BISEX” feat. Yung Snapp, “BIBLIOTECA” feat. Nerissima Serpe e “MUSCHIO”, che anticipano l’album “THE BIGGEST SBLAO”.