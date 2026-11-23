Uno dei più grandi batteristi nel panorama europeo, dagli esordi come giovane prodigio sino alla maestria odierna: a far da teatro alla drum clinic di Simon Phillips è la sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari, questo martedì alle 20, con l'artista che al termine officia anche il meet & greet con i suoi fan. Un'imperdibile occasione per percussionisti amatori e professionisti, che fa seguito l'indomani a Sassari alle 21, nella sede turritana degli organizzatori Bateras Beat.

Musicista, arrangiatore, producer e soprattutto batterista spesso conteso tra i grandi della musica rock e non solo, per i quali ha lavorato sia da musicista in studio che da turnista: Phillips vanta infatti prestigiose collaborazioni, del calibro di gruppi quali Whitesnake, Michael Schenker Group, Judas Priest, Toto – dove ha ricoperto il ruolo che era prima del compianto Jeff Porcaro, fino al 2014 – e artisti come Joe Satriani, Mike Oldfield, Jeff Beck, Brian Eno e Pete Townshend.

Ma Phillips debutta già in tenerissima età alle percussioni, spinto dal padre Sid: e dopo le prime battute a tre anni, a dodici inizia già a comporre e incidere musica con il gruppo dixieland del genitore d'arte, arrivando solo ventenne a godere già di un'ottima reputazione nel settore, grazie alla quale inizia a condividere palchi e studi con icone dell'epoca. A cominciare dagli anni Ottanta ha inoltre coltivato un repertorio da leader, figurando come autore e polistrumentista in numerosi brani del suo progetto fusion Protocol, e nel 2009 ha celebrato il trentesimo anniversario con la batteria Tama, ricevendo per l'occasione un esclusivissimo set. Infine, Phillips ha costruito un suo personale rifugio artistico nel cuore della California, nella San Fernando Valley: il Phantom Studio, dove si dedica a produzioni e ingegneria del suono, spesso e volentieri in compagnia dello stesso Oldfield.