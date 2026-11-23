Sarà il rock dei Negrita ad accompagnare Cagliari verso il nuovo anno, affiancato da una consolle di primo piano su cui si giocano la chiamata Jack Mazzoni, Stefano Fisico e Dj Ben. La storica band toscana guiderà il concerto della notte di San Silvestro nel capoluogo sardo, salutando l'arrivo del 2027 davanti al grande pubblico cittadino e ai visitatori.

L'ufficializzazione arriva a stretto giro dall'aggiudicazione dell'appalto per l'ideazione e la realizzazione degli spettacoli di fine anno, affidato dal Servizio Cultura, Spettacolo e Turismo del Comune alla cooperativa cagliaritana Vox Day per un importo complessivo di circa 494 mila euro Iva inclusa.

Con oltre trent'anni di carriera alle spalle e un repertorio ricco di successi generazionali, da Mama Maè a Rotolando verso sud, fino a Gioia infinita e Magnolia, la band guidata da Paolo "Pau" Bruni porterà sul palco uno show pensato per coinvolgere trasversalmente diverse fasce d'età.



Ma la lunga notte cagliaritana non si fermerà al live: ad accendere la piazza prima e dopo il brindisi di mezzanotte ci sarà anche un dj set affidato a uno tra tre nomi di spicco del panorama dance e radiofonico. In pista c’è Jack Mazzoni: DJ e produttore italiano affermato sulla scena internazionale, noto per le sue collaborazioni con importanti etichette discografiche europee e per i suoi remix e singoli ad altissima energia, capaci di far ballare i grandi festival e i club di tutta Europa.

Oppure Stefano Fisico: voce storica e DJ tra i più riconoscibili della radiofonia nazionale (legato a emittenti di punta come Radio 105), apprezzato per i suoi set trasversali che mescolano hit contemporanee, grandi classici dance e animazione da palco.

L’ultimo nome in corsa è DJ Ben: artista e selector molto attivo nel circuito dei club e degli eventi live, conosciuto per la capacità di spaziare tra sonorità urban, house e commercial, costruendo scalette dinamiche pensate per tenere alto il ritmo della piazza.

Come emerge dagli atti di gara dell'amministrazione comunale, l'organizzazione dell'evento punterà molto sulla qualità dell'esperienza e sulla gestione dei flussi nel cuore della città: oltre al palco principale, è infatti prevista l'installazione di una postazione medicalizzata avanzata in via Roma e di un sistema di delay audio su due torri layher lungo la parte bassa del largo Carlo Felice, soluzione tecnica adottata per garantire una diffusione capillare e nitida del suono anche nelle zone più distanti dal fronte palco. Domani l’ufficialità e il nome del Dj.