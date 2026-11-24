Ariete - Una piccola soddisfazione personale vi rimette di buonumore. Concedetevi il tempo di apprezzarla.
Toro - Qualcuno vi chiede un parere. La vostra esperienza è utile, ma non imponete il vostro punto di vista.
Gemelli - Un oggetto ritrovato riporta alla mente una situazione del passato. Potreste guardarla con occhi diversi.
Cancro - Avete voglia di rendere più piacevole uno spazio della casa. Anche un dettaglio può cambiare l’atmosfera.
Leone - Una proposta insolita merita attenzione. Non decidete subito: lasciate che siano i fatti a parlare.
Vergine - Una commissione vi fa incontrare una persona interessante. Da una coincidenza può nascere un’occasione.
Bilancia - In amore a volte conta più il gesto delle parole. Un’attenzione spontanea può riaccendere la complicità.
Scorpione - Una spesa imprevista richiede qualche aggiustamento. Evitate però acquisti dettati dall’impulso.
Sagittario - Un’idea di viaggio torna a farvi fantasticare. Cercate informazioni: potrebbe diventare davvero concreta.
Capricorno - Una delicata questione familiare trova una soluzione pratica. Lasciate però spazio anche agli altri.
Acquario - Una conversazione prende una piega molto interessante. Potreste scoprire affinità inaspettate.
Pesci - Un momento di silenzio chiarisce ciò che desiderate una volta per tutte. Non abbiate fretta di decidere.