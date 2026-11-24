Le voci più belle della musica italiana insieme per dire basta alla violenza contro le donne. È il messaggio che hanno lanciato nel grande concerto 'Una Nessuna Centomila' Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, per citarne solo alcuni, all'Arena di Verona, lo scorso 21 settembre. E domani tutti potranno sentirli in prima serata su Rai1 proprio nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Padroni di casa Fiorella Mannoia e Carlo Conti, mentre gli artisti si alterneranno sul palco più suggestivo d'Italia in esibizioni a due e a tre per dire basta ai femminicidi e per dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza.

Grazie al pubblico presente all'Arena e ai partner è stata raggiunta la cifra di 505.617 euro destinati alla Fondazione Una Nessuna Centomila per il sostegno ai centri antiviolenza e per le attività di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. Alla cifra raggiunta, si aggiungeranno i fondi raccolti grazie al numero solidale 45580, attivo fino al 28 novembre. «Condanniamo tutta la violenza, su tutte le donne e chiunque la metta in pratica», spiega Fiorella Mannoia secondo cui questo concerto ormai «è diventato un appuntamento fisso» che è anche molto apprezzato dal pubblico.

«Ogni volta che lo annunciamo i biglietti vanno via in 15 giorni, le persone si fidano di noi». Questa iniziativa «è una goccia - aggiunge Carlo Conti -, poi ci sono famiglie e scuole dove si deve insegnare una parola sola: il rispetto, che troppo spesso viene accantonata». La manifestazione è cresciuta negli anni: dopo il successo a Campovolo nel 2022 con 100.000 presenze, è stata la volta del doppio sold out all'Arena di Verona nel 2024 e del tutto esaurito, per la prima volta al Sud Italia, in Piazza del Plebiscito a Napoli nel 2025. La Fondazione Una Nessuna Centomila è nata proprio dopo l'esperienza di Campovolo e ora il concerto per la sua quarta edizione torna in Rai. «Per noi è un orgoglio riavere questo evento in Rai e cercheremo di riportarlo anche negli anni successivi, perché coniuga l'intrattenimento con un contenuto di valore - sottolinea Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai -. È un evento che tocca tutte le generazioni».

Una Nessuna Centomila «è la prima fondazione che nasce grazie a fondi che arrivano dalla musica - evidenzia la presidente Giulia Minoli - e in cui gli artisti sono parte attiva del cambiamento culturale, non testimonial ma parte di questo lavoro culturale e di prevenzione». Del resto la strada da fare per arrivare ad un cambio di mentalità nella società è ancora lunga, come evidenzia Mannoia che non rinuncia a dare una stoccata a chi, tra i politici, mette in dubbio il senso del reato di femminicidio, come Roberto Vannacci. «Il femminicidio ha sempre lo stesso copione, è sempre un uomo che non accetta l'indipendenza e la libertà della compagna - spiega la cantante -. Per questo si chiama femminicidio, punisce la volontà della donna di essere indipendente, per cui bisogna essere un po' stupidi per non capirlo». La musica può aiutare a veicolare un messaggio rivolto a tutti, per dire che la violenza contro le donne va fermata. Per questo Una Nessuna Centomila guarda già al prossimo appuntamento, quello del 2027 che si terrà ancora una volta a Napoli, «una città dove il pubblico aveva partecipato in modo importante», sottolinea Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners che produce e organizza l'evento. E forse ci sarà anche uno spin off internazionale in Spagna a cui gli organizzatori stanno lavorando.

(Unioneonline)