Quattro cineaste per quattro serate, in altrettanti film emblematici di un'età d'oro del cinema, tra anni Sessanta e Settanta: anche quest'anno il Cinema Greenwich di Cagliari s'illumina per "Elles tournent. Donne con la macchina da presa", rassegna curata dal Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria – Cineteca Sarda nella sua quarta edizione, in programma dal 25 novembre al 16 dicembre all'odeon di via Sassari 65 e con le pellicole di Agnès Varda, Liliana Cavani, Chantal Akerman e Márta Mészáros tra incontri e proiezioni, più una masterclass di regia il 12 dicembre.

Con i quattro mercoledì in calendario che si dividono tra l'intervento critico alle 19 e la proiezione a seguire alle 20 – in lingua originale e con sottotitoli in italiano, in ogni occasione a ingresso libero e gratuito – con la prima attività che vede inoltre il supporto di un interprete Lis. Si parte dunque domani con Varda, scomparsa nel 2019 e firma di spicco della Nouvelle Vague: a presentare la regista francese è Valentina Valente dell'Università Roma Tre, prima di passare alla visione di "Una canta, l'altra no" (1977, 120'), storia della "sorellanza" tra la madre a tempo pieno Suzanne e la giovane cantante e militante Pomme, in un decennio centrale nella lotta per l'emancipazione femminile. A seguire il 2 dicembre è la produzione della carpigiana Cavani, introdotta da Luisa Cutzu dell'ateneo di Sassari e dalla quale viene selezionato il più controverso "Il portiere di notte" (1974, 115') con Dirk Bogarde e Charlotte Rampling: la cineasta è infatti nota per i documentari su temi scomodi sin dagli esordi in Rai dei primi anni Sessanta, ed è anche grazie a essi che ha ricevuto nel 2023 il Leone d'oro alla carriera alla Mostra di Venezia.