«Sono stata zitta per due anni e mezzo, adesso fatemi parlare».

Chiara Ferragni, la voce roca per un poco propizio mal di gola, apre così il documentario disponibile da oggi su Netflix che si propone di raccontare in pillole l’ascesa e soprattutto la caduta di una delle influencer più famose del mondo, dal Pandoro-gate alla fine del matrimonio con Fedez. La sua versione, almeno: «Non voglio essere perdonata, vorrei essere più vista per la persona che sono». Il documentario, di Carmen Vogani, regia di Leandro Manuel Emede e produzione di Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment), alterna contenuti pubblicati sui social, filmati inediti girati dalla stessa Ferragni e interviste (il presidente dell’Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona, il news creator Francesco Oggiano, l’avvocato Giuseppe Iannaccone, l’amico Filippo Fiora e la madre Marina Di Guardo). Un progetto che si presenta come un tentativo di rileggere gli anni in cui l’immagine pubblica dell’imprenditrice digitale è stata travolta dalle polemiche. Lei stessa lo definisce «una grossa seduta terapeutica».

Si parte dalla mattina in cui, nel dicembre 2023, esplode il caso del pandoro Pink Christmas realizzato in collaborazione con Balocco. La faccenda è ormai arcinota: la campagna pubblicitaria lasciava intendere che acquistando il prodotto i consumatori avrebbero contribuito alla donazione a favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà, Balocco aveva già effettuato una donazione di 50mila euro alla struttura, indipendentemente dal numero di pandori venduti. Ferragni torna su quei giorni e, soprattutto, sul modo in cui era stata costruita l’operazione. Racconta di non aver seguito direttamente tutti i passaggi, di non aver letto le mail nelle quali venivano discussi i dettagli dell’accordo e di non aver compreso subito che quell’iniziativa commerciale potesse presentare rischi così importanti. Una consapevolezza arrivata tardi, quando ormai la vicenda era diventata pubblica e le conseguenze erano difficili da contenere. Ripensando al video di scuse in tuta grigia e capelli legati e a quella definizione, «errore di comunicazione»: «È stata la c*****a più grossa che ho detto in quel periodo».

Ampio spazio alla relazione con Fedez: «Ho sempre sentito che purtroppo non era una storia destinata a funzionare», dice, ripensando agli inizi e alla convinzione che l’amore potesse superare ogni difficoltà. «Ma ho creduto tanto a questa favola». Dietro l’immagine della coppia perfetta, racconta, si nascondevano incomprensioni e tensioni: «Era geloso». Ma c’era un secondo uomo da cui si sentiva sopraffatta: l’allora manager Fabio Maria Damato: «A un certo punto ha iniziato a invadere anche cose mie private. Si sono un po’ invertiti i ruoli, sembrava fosse lui il mio capo». E ammette: «Il potere di decidere così tanto della mia vita gliel’ho dato io, ho sbagliato io».

Poi il Pandoro-gate, il crollo: «Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi, non riuscivo a prendermi cura dei miei figli». Quindi l’addio di Fedez, la scoperta dei tradimenti, la gestione del processo e il tentativo di risollevare le sue aziende in crisi nera. Solo accennato, questo, perché non vengono approfondite le strategie per rilanciare il marchio, il riposizionamento del brand, le nuove collaborazioni.

Si parla poi di Giovanni Tronchetti Provera, l'imprenditore milanese che Ferragni ha frequentato per poco più di un anno, tra il settembre 2024 e l'ottobre 2025. Una relazione che, almeno all'inizio, le aveva restituito la speranza di costruire qualcosa di nuovo. «Mi sembrava un bravissimo papà coi suoi figli, quindi mi sembrava un bravo ragazzo», racconta. Poi, però, qualcosa si è incrinato. «È una storia che mi ha dato tanto i primi mesi, ma poi mi sentivo giudicata dal suo contesto, la sua famiglia mi guardava dall'alto verso il basso».

Adesso sembra andare a gonfie vele con il compagno, José Hernández, manager che ha conosciuto durante un viaggio in Colombia nel dicembre 2025. Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso e ripreso gradualmente a lavorare soprattutto dopo il proscioglimento dall'accusa di truffa aggravata nel caso del Pandoro-gate: «Ma non sarò mai più la stessa e la gente non mi guarderà più allo stesso modo». Non è un rinascita, non nel senso favolistico del termine, e non vengono svelati chissà quali retroscena inediti su una vicenda che negli ultimi due anni è stata raccontata in lungo e in largo. Offre piuttosto la versione di Ferragni, il suo punto di vista sugli avvenimenti, sulle persone che le sono state accanto e sugli errori commessi. Un racconto intimo, ma inevitabilmente parziale.