Migliaia e migliaia di chilometri di distanza eppure una voce antica come il mondo è riuscita ad attraversarli tutti. È quella del canto a tenore, che dall’altra parte del globo ha trovato ascoltatori e appassionati. Come William Tokuhisa, 52 anni, vocal coach per metà giapponese di Fugisawa e per metà brasiliano di Sao Paolo, che neanche ventenne si è imbattuto per la prima volta in questo patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Lo sorprende quell’espressione musicale che un po’ gli ricorda il khöömei, il canto difonico della tradizione tuvana, ma che ha qualcosa di diverso e ancora più misterioso. Ed è così che nascono i Tenores de Tokyo e comincia un percorso fatto di ascolti e tentativi, fino al viaggio in Sardegna, nel 2019, per incontrare i cantori di Bitti, Orgosolo e Orosei e imparare come interpretare “Su Dillu”, “Sette Ispadas de Dolore” o “Anghelos Cantade”.

William Tokuhisa, cosa ricorda del primo ascolto del canto a tenore?

«Stavo seguendo da studente un seminario all’Università Meiji e fu proiettato un video dei Tenores. Fu amore a prima vista, anzi a primo ascolto: mi impressionò l’uso delle false corde vocali, ero convinto che il canto corale europeo fosse fatto soltanto di voci limpide. Ho pensato: devo provare».

Quanto è stato difficile senza avere accanto i cantori?

«Guardando le registrazioni non riuscivo a capire chi facesse cosa. Poi, su YouTube, ho trovato un video dei Tenores di Bitti in cui ciascun componente cantava prima la propria parte da solo e successivamente le voci si sovrapponevano. Per la prima volta sono riuscito a distinguere il ruolo di ciascuno. Ho chiesto a un amico che studiava canto lirico di scrivermi la partitura, mentre i testi li ho imparati a orecchio. Ma avevo ancora molti dubbi».

Come avete risolto?

«Solo quando siamo arrivati in Sardegna, nel 2019, e abbiamo ascoltato dal vivo i gruppi di Bitti, Orgosolo e Orosei. Tutte le parti avevano una potenza vocale incredibile. All’epoca cantavo la contra e la difficoltà maggiore era proprio raggiungere quel volume. Anche la postura dei cantori era per me un mistero».

Un'esibizione dei Tenores de Tokyo (foto di Mitsuhiro Nakamura)

Cioè?

«In Oriente si considera corretta una posizione in cui petto, bacino e ginocchia sono rilassati, senza irrigidire il corpo. I cantori sardi, invece, stavano in piedi con le gambe e la schiena ben dritte e il petto leggermente in fuori. Ancora oggi questa diversa concezione del corpo è una delle sfide più complicate. E certo, anche il fatto che in Giappone non si trovino facilmente insegnanti di sardo».

Il canto a tenore nasce in un contesto profondamente sardo: vi siete mai chiesti se fosse legittimo approcciarvi alla tecnica?

«Mi piace pensare che siamo come una pianta trapiantata in un vaso: non abbiamo mai considerato questi canti qualcosa di nostro ma una concessione e un privilegio interpretarli. Il nostro principio base è il rispetto della tradizione».

I Tenores de Tokyo (foto di Mitsuhiro Nakamura)

I vostri video hanno attirato molta attenzione nell'Isola.

«È successo all’improvviso. I nostri concerti in Giappone riscuotono un buon successo ma fino a quel momento i video raccoglievano una quarantina di visualizzazioni, al massimo poco più di cento. Nel giro di una notte sono diventate migliaia. All’inizio ho pensato: “Forse abbiamo combinato un guaio”. Ma il 99 per cento dei commenti erano complimenti».

Sardegna e Giappone sono due realtà lontane. Ha trovato delle somiglianze?

«Mi ha commosso scoprire che proprio in Sardegna – in Italia, Paese della cultura occidentale in cui è nato il pentagramma – i canti continuino a essere tramandati oralmente. Fin dall’antichità la musica è un’arte dell’udito, non della vista. Ecco perché l’Isola è entrata nel nostro cuore e perché speriamo di tornare presto».