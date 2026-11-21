Quartu ha la sua reginetta. Dopo avere sbaragliato dodici concorrenti, Maria Ginevra Mastino è stata eletta Miss Città di Quartu. Sedici anni, studentessa, è riuscita a conquistare la giuria sia nelle prove di défilé ma anche in quelle di traduzione del dialetto sardo campidanese in italiano.

La vincitrice, che ha ricevuto scettro e corona dalla miss uscente Lorena Facchiano, si porta a casa buoni acquisto per un valore di 500 euro, un corso di portamento gratuito e un book fotografico professionale. Inoltre realizzerà assieme alle altre 5 classificate il calendario 2026 del concorso ambientato nelle attività della città, distribuito gratuitamente come ogni anno in 10.000 copie.

Secondo posto per Maya Montagna miss citta di Quartu “Infinity Core”, terza Naida Etzi Pisu, quarta Miriam Mele, quinta Nicol Cangiolu e sesta Michela Fadda.

Il concorso è organizzato dall’associazione Quartese Am.a.e.s. (Associazione musicale artistica e sociale) presieduta da Gianfranco Campus con la collaborazione dell’agenzia di moda e spettacolo Lady Music Models.

In giuria erano presenti: Deborah Mazzuzzi Miss Mamma Nazionale 2026, Gianfilippo Piras organizzatore di eventi, Emy Mameli insegnante di ballo, Damiano Meloni showman e gli imprenditori Eros Sanna e Enrico Borea.

Amaes ha inoltre annunciato l'apertura di una scuola di canto, ballo, strumenti musicali, portamento e tanto altro.