Ariete: Un’opportunità arriva mentre siete concentrati altrove: sappiate cambiare programma al momento giusto.
Toro: Torna a farvi visita una vecchia abitudine: decidete se conservarla o finalmente lasciarla andare.
Gemelli: Una persona stimolante riaccende una curiosità che avevate ormai messo da parte: coltivatela.
Cancro: In questa giornata un’atmosfera diversa dal solito vi aiuta a guardare una questione con occhi nuovi.
Leone: Un’occasione che sembrava secondaria prende importanza: non fatevi ingannare dalle apparenze.
Vergine: La soluzione giusta oggi arriverà da una persona che non avevate considerato: lasciatevi sorprendere!
Bilancia: Il rapporto di coppia vi chiede maggiore chiarezza: dire ciò che pensate sarà meno difficile del previsto.
Scorpione: Una situazione ambigua diventa finalmente leggibile: adesso sapete quale mossa dovete fare...
Sagittario: Un’esperienza insolita rompe la consueta routine e vi ricorda quanto vi piaccia imparare cose nuove.
Capricorno: Quel compito che avevate rimandato torna davanti a voi: affrontatelo e vi sentirete subito più leggeri.
Acquario: Un’idea che all’inizio sembrava troppo strana trova finalmente il momento giusto per essere realizzata.
Pesci: Questa giornata apparentemente normale custodisce un incontro capace di lasciarvi qualcosa di prezioso.