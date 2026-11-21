Il caso Farouk resta una ferita aperta. Un bambino di 7 anni rimasto in mano ai rapitori per 177 giorni nel 1992. Una brutta pagina di cronaca tornata al centro dell’attenzione dopo 34 anni per una serie tv, su Rai 1, premiata dagli ascolti e che, soprattutto in Sardegna, sta facendo discutere.

Il nostro gruppo editoriale sta offrendo un contributo di cronaca. E domani, in tutte le edicole e sulla app L’Unione Digital, ci sarà uno speciale di 8 pagine, curato da due colleghi che, all’epoca, erano in prima fila tra Gallura e Barbagia, Lorenzo Paolini e Caterina De Roberto, con in contributo tipografico dell’art director Corrado Loi. Uno speciale per rileggere insieme quei fatti. Con l’equidistanza della cronaca.