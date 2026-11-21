Il ritorno dell'elettronica nel verde della campagna campidanese, tra il meglio dell'elettronica europea e di quella sarda: questa domenica a Campidarte, nel circondario di Ussana, fanno ritorno le giornate di musica all'aperto di "Solar", format del collettivo Basstation. A partire dalle 13 e fino alle 22, non si trovano dietro alla consolle solo gli storici esponenti della crew isolana Andrea Cossu, Hubble e Model Shape, ma anche l'ospite turco-belga Altinbas.

Dj, producer, resident e curatore musicale dello storico Fuse di Bruxelles, l'artista viene lodato come uno dei più interessanti nomi nella scena techno europea, vantando pubblicazioni per etichette specializzate nel genere come Ostgut Ton, Token e SK11, oltre che per il suo personale marchio Observer Station. Celebre per le sue tessiture stratificate, cucite grazie al sound design scultoreo, le dinamiche sonore in continuo cambiamento e il groove di grande impatto, con i suoi set Altinbas esplora le differenti e numerose sfumature della techno, alternando ritmi ipnotici e immersive atmosfere in un percorso energico e mutevole.

"Solar", appositamente concepito per portare la club culture fuori dagli abituali contesti, tra natura, musica e comunità, creando pure nuove connessioni tra la scena elettronica internazionale e il territorio isolano, non è fatto però di soli consolle e dancefloor: c'è infatti anche l'Upcycling Corner Market, che mette a disposizione spazi espositivi per fautori e appassionati di creatività sostenibile, la possibilità di pasti in socialità curati dall'agriturismo culturale stesso e infine la previsione di un supporto per la sicurezza degli spazi, garantendo divertimento e libertà a tutti i partecipanti.